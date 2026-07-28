Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in Best goedgekeurd

De gemeente Best heeft besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren op de Lidwinahof ter hoogte van nummer 5. Dit besluit is genomen om de parkeerdruk niet onevenredig te laten stijgen en om te voldoen aan de landelijke normen.

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Op de Lidwinahof in Best wordt een parkeerplaats specifiek gereserveerd voor een houder van een gehandicaptenparkeerkaart. Deze maatregel zorgt ervoor dat de betreffende persoon dicht bij de woning kan parkeren, wat het individuele belang dient. Er is geen sprake van nadelige gevolgen voor andere weggebruikers of een onveilige verkeerssituatie.

Het besluit is tot stand gekomen na overleg met de verkeersadviseur van de Nationale Politie, eenheid Oost-Brabant. Met de installatie van verkeersbord model E06 en onderbord OB309 wordt de parkeerplaats officieel gemarkeerd. Eerdere verkeersmaatregelen die hiermee in strijd zijn, komen te vervallen.