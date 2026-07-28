Gemert krijgt 77 nieuwe sociale huurwoningen na sloop

Het college van Gemert-Bakel heeft toestemming gegeven voor de herstructurering van de wijken Berglaren en Molenakker. In totaal komen er 77 nieuwe sociale huurwoningen in de plaats van 43 gesloopte woningen.

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In Gemert worden binnenkort 77 nieuwe sociale huurwoningen gebouwd. Het project omvat de herontwikkeling van de Predikherenstraat, Bisonstraat en Wassenaarstraat. De werkzaamheden starten na de sloop van de bestaande 43 woningen.

De gemeente Gemert-Bakel heeft toestemming verleend om af te wijken van de bestaande regels in het omgevingsplan. De herontwikkeling betreft de bouw van 24 woningen aan de Predikherenstraat en Bisonstraat en 53 woningen aan de Wassenaarstraat. Deze projecten zijn een voorbeeld van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarbij de regels specifiek voor deze situaties zijn aangepast.