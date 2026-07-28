Vergunning aangevraagd voor kappen dode boom in Waalre

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een dode boom aan de Lissevenlaan in Waalre. De gemeente ontving de aanvraag op 22 juli.

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De aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft het kappen van een dode boom op het adres Lissevenlaan 14. Het is nu aan het college van burgemeester en wethouders van Waalre om de vergunning al dan niet te verlenen.

De gemeente Waalre publiceert een nieuw bericht zodra er een beslissing is genomen over de vergunning. Geïnteresseerden kunnen de aanvraag en verleende vergunningen digitaal opvragen via het e-mailadres [email protected].