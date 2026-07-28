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Vergunning aangevraagd voor optoppen garages in Waalre
Vandaag om 09:28
In Waalre is een omgevingsvergunning aangevraagd voor het verhogen van drie garages aan de Dorpsstraat 33. Deze aanvraag kwam op 21 juli 2026 binnen bij de gemeente.
De aanvraag betreft het optoppen van drie bestaande garages aan de Dorpsstraat 33 in Waalre. Het is nog niet bekend of de vergunning verleend wordt. De gemeente zal hierover een besluit nemen en dit vervolgens bekendmaken.
Omgevingsvergunningen kunnen digitaal worden opgevraagd via het e-mailadres van de gemeente Waalre.
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