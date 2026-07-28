Opslag van diesel en kuilvoer gemeld in Haaren

In Haaren is door een particulier melding gedaan van het opslaan van diesel en niet-brandbare vloeistoffen in bovengrondse tanks. Ook wordt kuilvoer opgeslagen. Deze melding is op 5 juni 2026 gedaan en op 21 juli 2026 afgehandeld.

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De opslag vindt plaats op het adres Holleneind 2 in Haaren. Naast diesel worden ook vloeistoffen die niet brandbaar zijn en kuilvoer of vaste bijvoedermiddelen opgeslagen. Deze activiteiten zijn gemeld onder het Besluit activiteiten leefomgeving, wat betekent dat het gaat om milieubelastende activiteiten.

De melding is geregistreerd onder de kenmerken 2026060501448 en 2026060501449 en gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00015894. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De kennisgeving is echter niet openbaar ter inzage.