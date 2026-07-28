Milieumeldingen in Moergestel door Bierkens V.O.F. afgehandeld

De gemeente Oisterwijk heeft de meldingen van milieubelastende activiteiten door C. Bierkens en M. Bierkens-Willemse V.O.F. in Moergestel afgehandeld. De meldingen, gedaan op 7 april 2026, hadden betrekking op het kleinschalig tanken en het opslaan van diverse vloeistoffen.

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Op Zandstraat 24 in Moergestel heeft het bedrijf van C. Bierkens en M. Bierkens-Willemse V.O.F. meldingen ingediend voor verschillende milieubelastende activiteiten. Deze omvatten onder meer het kleinschalig tanken van voertuigen en het opslaan van diesel en andere vloeistoffen in bovengrondse tanks. De melding betrof ook dierenverblijven en de opslag van kuilvoer.

De meldingen zijn op 13 juli 2026 afgehandeld door de gemeente. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep aan te tekenen tegen deze meldingen. Het zaaknummer voor deze procedure is Z2026-00011241.