Oisterwijk actualiseert leerplichttaken en verhuurt pand tijdelijk

De gemeente Oisterwijk heeft besloten om de dienstverleningsovereenkomst voor de taken van Leerplicht en het Doorstroompunt Midden-Brabant te vernieuwen. Het pand aan De Lind 44 wordt tijdelijk verhuurd als kantoorruimte.

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De bestaande afspraken met de gemeente Tilburg over leerplichttaken zijn geactualiseerd vanwege wetswijzigingen per 1 januari 2026. Deze aanpassingen zijn nodig door de invoering van de Wet van school naar duurzaam werk.

Het pand aan De Lind 44 in Oisterwijk wordt na de verhuizing naar het nieuwe gemeentekantoor tijdelijk als kantoorruimte verhuurd. Deze tijdelijke invulling duurt minimaal twee jaar en richt zich op startende ondernemers. Een bedrijfsmakelaar helpt bij het vinden van geschikte huurders en begeleidt het verhuurproces.

Bovendien zijn de Nadere regels Jeugdhulp 2026 vastgesteld, wat inhoudt dat de regels van 2024 worden ingetrokken. Dit besluit zorgt voor nieuwe tarieven en andere aanpassingen.

Daarnaast werkt de gemeente Oisterwijk aan de ontwikkeling van de Pannenschuur VI. Het project omvat een koop-/bouwclaimovereenkomst en een masterplan voor de groene inrichting van het gebied.