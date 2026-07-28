Woninguitbreiding en verbouwing in Chaam aangevraagd

In Chaam is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een woning aan de Kerkstraat uit te breiden en te verbouwen. De gemeente Alphen-Chaam heeft deze aanvraag op 24 juli 2026 ontvangen.

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De omgevingsvergunning betreft een woning aan de Kerkstraat 1 in Chaam. Het plan is om deze woning uit te breiden en te verbouwen. De gemeente Alphen-Chaam heeft de aanvraag onlangs in behandeling genomen.

Op dit moment kunnen inwoners nog geen bezwaar maken. Dit is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de aanvraag. Meer informatie is beschikbaar via het klantcontactcentrum van de gemeente.