Nieuwe kozijnen in Galder: vergunning aangevraagd

Inwoners van Galder hebben een vergunning aangevraagd voor nieuwe kozijnen aan de Smidshof 5. De aanvraag is op 23 juli ingediend bij de gemeente Alphen-Chaam.

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De gemeente Alphen-Chaam heeft op 23 juli een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft het vervangen van kozijnen aan de Smidshof 5 in Galder. Dit soort aanvragen worden door de gemeente publiek bekendgemaakt.

Het indienen van zienswijzen of bezwaren is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen. Zodra dit besluit is gemaakt, wordt dat ook openbaar gemaakt. Voor meer informatie over de aanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente.