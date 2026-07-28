Dakkapel in Galder krijgt groen licht van de gemeente

De gemeente Alphen-Chaam heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning in Galder. Het besluit is op 24 juli 2026 verstuurd.

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De woning aan de Berkenakker in Galder krijgt binnenkort een dakkapel aan de voorkant. Dit is mogelijk doordat de gemeente Alphen-Chaam de omgevingsvergunning heeft verleend.

Bewoners en andere betrokkenen kunnen, als ze het niet eens zijn met het besluit, nog bezwaar maken. Ze hebben daarvoor zes weken de tijd vanaf de verzenddatum van het besluit.