Bodemwisselaar in Strijbeek krijgt groene licht van gemeente

De gemeente Alphen-Chaam heeft een vergunning verleend voor het boren naar een gesloten bodemwisselaar aan de Strijbeekseweg 28 in Strijbeek. Dit besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag voor het boren naar een gesloten bodemwisselaar op het adres Strijbeekseweg 28 in Strijbeek is goedgekeurd door de gemeente Alphen-Chaam. Een bodemwisselaar is een systeem dat gebruikt wordt voor warmte-koudeopslag, waarbij grondwater wordt ingezet om gebouwen te koelen of te verwarmen. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, hebben de mogelijkheid om binnen zes weken na verzending bezwaar te maken. Voor verdere vragen over de aanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Alphen-Chaam.