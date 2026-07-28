Melding brandveiligheid kinderdagverblijf in Reek geaccepteerd

De gemeente Reek heeft op 24 juli 2026 een melding geaccepteerd voor het brandveilig gebruiken van een kinderdagverblijf aan de Brouwershof.

Gevonden voor jou

Op 21 juli 2026 ontving de gemeente Reek een melding voor activiteiten die geen vergunning vereisen. Deze melding betreft het brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf aan de Brouwershof 58 in Reek. Het is geregistreerd onder zaaknummer 59967-2026.

De melding is op 24 juli 2026 geaccepteerd en er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze acceptatie.