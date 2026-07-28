Vergunningsaanvraag voor verbouwing woning in Volkel

De gemeente Maashorst heeft op 23 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het verbouwen van een woning aan de Oosterheidestraat 7 in Volkel.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft zowel het omgevingsplan als technische bouwactiviteiten en is geregistreerd onder zaaknummer 60503-2026. Het gaat om een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag, waarop niet formeel gereageerd kan worden.

Belangstellenden kunnen de aanvraag inzien door contact op te nemen met de gemeente Maashorst. Hiervoor kan men een e-mail sturen naar het omgevingsloket of bellen naar het vermelde telefoonnummer.