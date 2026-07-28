Uitbreiding woning aangevraagd in Zeeland

In Zeeland is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een woning aan Voor-Oventje 24 uit te breiden. De aanvraag is op 23 juli ontvangen.

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De gemeente heeft op 23 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om de uitbreiding van een woning aan Voor-Oventje 24 in Zeeland. Deze aanvraag betreft zowel een omgevingsplan als technische bouwactiviteiten.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 60500-2026. Inwoners kunnen de details van deze aanvraag inzien door contact op te nemen met de gemeente. Reacties op deze kennisgeving zijn niet mogelijk.