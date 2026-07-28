Beslissing verbouwing woning Bergeijk uitgesteld

De beslissing op de vergunningaanvraag voor de verbouwing van een woning aan het Vonderpad in Bergeijk is met zes weken uitgesteld. De gemeente heeft meer tijd nodig om tot een besluit te komen.

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De aanvraag betreft het verbouwen van een woning op Vonderpad 11 in Bergeijk. Deze verlenging van de beslistermijn betekent dat belanghebbenden iets langer moeten wachten op een definitief besluit. Het zaaknummer van de aanvraag is 17247800.

Het gaat om activiteiten die zowel betrekking hebben op het omgevingsplan als technische bouwaspecten. Het is belangrijk om te weten dat er geen bezwaar kan worden gemaakt tegen de verlenging van de besluitperiode. Het uiteindelijke besluit van de gemeente volgt op een later moment.