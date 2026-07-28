Vergunning voor kampeerplekken in Westerhoven ingetrokken

De gemeente Bergeijk heeft de toestemming voor het creëren van kampeerplekken en een museum met horeca op Borkelsedijk in Westerhoven ingetrokken. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

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De gemeente heeft besloten dat de eerder verleende toestemming voor het afwijken van de regels in het omgevingsplan niet meer geldig is. Dit betekent dat de geplande activiteiten, zoals het realiseren van kampeerplekken en een museum met horeca, niet kunnen doorgaan. Het besluit is officieel vastgelegd onder zaaknummer 17247952.