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Verbouwing woning Ulicoten aangevraagd
Vandaag om 09:29
Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau hebben een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om een woning te verbouwen aan de Chaamseweg-Hazenberg 3 in Ulicoten.
De gemeente Baarle-Nassau heeft op 24 juli 2026 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Deze vergunning betreft het verbouwen van een woning aan de Chaamseweg-Hazenberg 3 in Ulicoten.
De publicatie van deze aanvraag is informatief. Inwoners kunnen pas reageren wanneer er een besluit is genomen. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het klantcontactcentrum van de gemeente.
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