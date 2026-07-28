Maatwerkvoorschriften voor Van Ballegooijen Foods in Wijk en Aalburg

De gemeente Altena heeft besloten om maatwerkvoorschriften op te leggen aan Van Ballegooijen Foods Holding B.V. in Wijk en Aalburg. Dit besluit is genomen vanwege de plaatsing en het gebruik van een energieopslagsysteem.

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De voorschriften zijn opgelegd op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving en hebben betrekking op de externe veiligheid van het energieopslagsysteem. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden. De aanvraag voor deze maatwerkvoorschriften werd ingediend op 30 januari 2026.

Belanghebbenden kunnen de documenten met betrekking tot dit besluit bekijken via het digitale publicatieblad op de website voor officiële bekendmakingen. Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen het besluit. Bezwaarschriften moeten binnen zes weken na de verzenddatum worden ingediend bij de burgemeester en wethouders van de gemeente Altena.