Navigatie overslaan
Ontdek

Gilze krijgt toestemming voor bouw van schuurwoning

Vandaag om 09:30

De gemeente Gilze en Rijen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een schuurwoning aan de Alphensebaan 76 in Gilze. De beslissing is op 24 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De schuurwoning zal worden gebouwd op de locatie met verzoeknummer 2026062201880. Burgemeester en wethouders hebben de vergunning verstrekt, waarmee de aanvrager officieel toestemming heeft om met de bouw te beginnen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Gilze en Rijen

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.