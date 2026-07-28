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Gilze krijgt toestemming voor bouw van schuurwoning
Vandaag om 09:30
De gemeente Gilze en Rijen heeft een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van een schuurwoning aan de Alphensebaan 76 in Gilze. De beslissing is op 24 juli 2026 verzonden.
De schuurwoning zal worden gebouwd op de locatie met verzoeknummer 2026062201880. Burgemeester en wethouders hebben de vergunning verstrekt, waarmee de aanvrager officieel toestemming heeft om met de bouw te beginnen.
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