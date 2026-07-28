Vergunning voor dakkapellen en zolderverzwaring in Molenschot

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van twee dakkapellen en het verzwaren van de zoldervloer op Veenstraat 20 in Molenschot. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

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In Molenschot heeft de gemeente Gilze en Rijen groen licht gegeven voor bouwactiviteiten op Veenstraat 20. De omgevingsvergunning maakt de plaatsing van twee dakkapellen en het versterken van de zoldervloer mogelijk.

De verzenddatum van het besluit was 24 juli 2026. Belangstellenden die meer willen weten over de verleende vergunning kunnen contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 088-3821000.