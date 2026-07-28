Renovatie van 16 woningen in Rijen goedgekeurd

Burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen hebben groen licht gegeven voor de renovatie van zestien woningen aan de Nassaulaan en het Hof van Liedekerke in Rijen.

Gevonden voor jou

De renovatie betreft het vervangen van daken en kozijnen om de technische staat en energiezuinigheid van de woningen te verbeteren. Het besluit tot de vergunning is op 24 juli 2026 verzonden.

De woningen aan de Nassaulaan 19 en 27 en het Hof van Liedekerke 1 tot en met 4, 6 en 7, 9 tot en met 11, 13 tot en met 16 en 18 zullen worden aangepakt. Dit besluit biedt de mogelijkheid om de huizen een stuk duurzamer te maken.