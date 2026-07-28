Vergunning voor erfafscheiding bij Groeituin Gilze verleend

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een erfafscheiding aan de voorzijde van Groeituin Gilze. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

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Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de bouw van een erfafscheiding aan de voorzijde van Groeituin Gilze. Het adres waar de erfafscheiding komt te staan is Strijp 31 in Gilze.

De beslissing is op 24 juli 2026 officieel verzonden. Dit betekent dat de werkzaamheden binnenkort kunnen beginnen, tenzij er nog bezwaren worden ingediend. Wie het niet eens is met de vergunning, heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken.