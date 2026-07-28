Omgevingsvergunning aangevraagd voor machineberging in Gilze

Op 21 juli 2026 is een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een machineberging met mestopslag aan de Rielsebaan 14 in Gilze.

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De aanvraag voor de bouw van een machineberging met mestopslag is ontvangen door de Gemeente Gilze en Rijen. Het project is gepland aan de Rielsebaan 14, wat duidelijk maakt dat er uitbreiding plaatsvindt op deze locatie.

Hoewel de aanvraag nu is gepubliceerd, kunnen inwoners pas bezwaar maken zodra er een officieel besluit is genomen. Dit besluit zal ook openbaar worden gemaakt, zodat belanghebbenden op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.