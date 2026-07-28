Vergunning verleend voor wijziging voorgevel in Rijen

De gemeente Gilze en Rijen heeft een vergunning verleend voor het aanpassen van de voorgevel van een pand aan de Marga Klompélaan 33 in Rijen. Het besluit is verzonden op 24 juli 2026.

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Het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor de aanpassing van de voorgevel van een huis aan de Marga Klompélaan 33. Het besluit is op 24 juli 2026 verstuurd naar de aanvrager.

Belangstellenden die het niet eens zijn met dit besluit hebben de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. Dit kan binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit. Voor meer informatie over de vergunningaanvraag kunnen geïnteresseerden contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente via telefoonnummer 088-3821000.