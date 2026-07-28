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Vergunning voor woningisolatie in Hulten verleend

Vandaag om 09:30

De gemeente Gilze en Rijen heeft toestemming gegeven voor het isoleren van de buitenkant van een woning aan de Hulteneindsestraat 15 in Hulten. Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden.

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De aanvraag voor het isoleren van de woning aan de Hulteneindsestraat 15 is goedgekeurd door burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen. Dit betekent dat de eigenaar nu verder kan met de plannen om de woning energiezuiniger te maken door buitenisolatie.

Het besluit is op 24 juli 2026 verzonden. Geïnteresseerden die vragen hebben over deze vergunning, kunnen contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Gilze en Rijen.

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