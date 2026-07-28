Vergunningsaanvraag voor wijzigingen op boerderij in Berlicum

De gemeente Sint-Michielsgestel heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het wijzigen van een dierverblijf, monovergister en voeropslag aan de Hasseltsedijk in Berlicum.

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Op 23 juli 2026 is bij de gemeente Sint-Michielsgestel een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het betreft aanpassingen aan een boerderij aan de Hasseltsedijk 22 in Berlicum, waaronder het wijzigen van een dierverblijf, een monovergister en een opslagplaats voor voer.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/511617. Momenteel kan er nog niet gereageerd worden op deze aanvraag.