Woonboerderij in Berlicum krijgt mogelijk nieuwe look

Er is een aanvraag ingediend voor het verbouwen van een woonboerderij aan de Zandstraat 37 in Berlicum. Deze aanvraag is op 24 juli 2026 geregistreerd bij de gemeente.

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De omgevingsvergunning betreft bouwactiviteiten aan de woonboerderij, wat betekent dat er zowel fysieke aanpassingen als technische bouwactiviteiten gepland zijn. De gemeente heeft de aanvraag onder registratienummer 2026072400024 ontvangen.

Op dit moment kunnen inwoners nog geen formeel bezwaar maken tegen de plannen. Pas na het verlenen van de vergunning is het mogelijk om een bezwaarschrift in te dienen. Voor nadere informatie kunnen geïnteresseerden een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.