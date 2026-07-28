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Verbouwing Loofaert 57 Berlicum aangevraagd
Vandaag om 09:30
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor een verbouwing aan de Loofaert 57 in Berlicum. De aanvraag, ingediend op 23 juli 2026, betreft zowel het woonhuis als het bijgebouw.
De vergunningaanvraag omvat activiteiten zoals bouwen en technische bouwactiviteiten. Geïnteresseerden die de stukken willen inzien, kunnen een afspraak maken met het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving van de gemeente.
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