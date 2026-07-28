Grond wordt toegepast in Berlicum

In Berlicum heeft de gemeente Sint-Michielsgestel een melding ontvangen voor het toepassen van grond. De locatie betreft de Werststeeg Kaathoven Koesteeg, verzoeklocatie 2026071400320.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Sint-Michielsgestel een melding gekregen over het gebruik van grond op een ongenummerde locatie in Berlicum. Dit betekent dat er grond wordt gebruikt of neergelegd, wat invloed kan hebben op de bodem en het milieu. Deze activiteit is gemeld onder het DSO-kenmerk 2026071400320 en zaaknummer Z/510860.