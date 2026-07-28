Vergunning aangevraagd voor dierenverblijf in Berlicum

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de Hasseltsedijk 22 in Berlicum. De aanvraag betreft het aanpassen van een dierverblijf, monovergister en voeropslag. Deze aanvraag is op 23 juli 2026 ingediend.

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Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, ook wel BOPA genoemd. Dit houdt in dat de aanpassingen niet binnen de standaardplannen vallen en daarom specifieke toestemming nodig is. De aanvraag heeft registratienummer 2026072301879.