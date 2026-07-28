ALDI Dongen rondt melding voor koelinstallatie af

ALDI Roosendaal B.V. heeft op 22 juli 2026 de melding afgehandeld voor een milieubelastende activiteit bij hun supermarkt aan de Binnenhoven in Dongen. De melding betrof een koelinstallatie met stoffen zoals kooldioxide en ammoniak.

Gevonden voor jou

Op 20 mei 2026 deed ALDI Roosendaal B.V. in Dongen een melding over een milieubelastende activiteit. Het ging om een koelinstallatie voor hun supermarkt aan de Binnenhoven 55. De installatie maakt gebruik van stoffen zoals kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak.

De melding is inmiddels afgehandeld en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding.