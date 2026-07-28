Gemeente Land van Cuijk geeft grond uit voor wandelpad

De gemeente Land van Cuijk heeft besloten een stuk gemeentegrond bij Het Zand in Boxmeer beschikbaar te stellen voor een wandelpad. Een stichting zal het pad realiseren.

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Het gaat om een strook grond van ongeveer 22 vierkante meter, gelegen nabij Het Zand 30 in Boxmeer. Deze grond valt onder de kadastrale aanduiding Boxmeer E 885. De gemeente stelt de grond beschikbaar omdat het wandelpad in het algemeen belang is.

Als zich binnen twintig dagen na publicatie van dit voornemen geen andere geïnteresseerden melden die ook in aanmerking komen voor bruikleen van de grond, zal het perceel definitief in gebruik worden gegeven aan de stichting. Hiermee wil de gemeente het recreatieve aanbod in de regio verder uitbreiden.