Advertentie
Kinderbouwweek Sint Hubert krijgt groen licht
Vandaag om 09:32
De Kinderbouwweek 2026 in Sint Hubert heeft groen licht gekregen van de gemeente. Het evenement vindt plaats van 17 tot en met 20 augustus op het Evenementen Terrein aan de Pastoor Jacobsstraat.
De gemeente Land van Cuijk heeft op 21 juli een evenementenvergunning verleend voor de Kinderbouwweek. Het evenement zal worden gehouden op het terrein achter de tennisclub in Sint Hubert. Het zaaknummer voor deze vergunning is Z2026-00003202.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie