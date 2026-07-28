Kinderbouwweek Sint Hubert krijgt groen licht

De Kinderbouwweek 2026 in Sint Hubert heeft groen licht gekregen van de gemeente. Het evenement vindt plaats van 17 tot en met 20 augustus op het Evenementen Terrein aan de Pastoor Jacobsstraat.

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De gemeente Land van Cuijk heeft op 21 juli een evenementenvergunning verleend voor de Kinderbouwweek. Het evenement zal worden gehouden op het terrein achter de tennisclub in Sint Hubert. Het zaaknummer voor deze vergunning is Z2026-00003202.