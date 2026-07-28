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Zorgstudio's in Cuijk brandveilig verklaard

Vandaag om 09:32

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 21 juli 2026 een melding ontvangen voor het brandveilig gebruik van acht zorgstudio's aan de Grotestraat 9 in Cuijk.

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De zorgstudio's, die bedoeld zijn voor beschermd wonen, hebben geen vergunning nodig voor hun brandveilig gebruik. Dit betekent dat er ook geen bezwaarschriften ingediend kunnen worden tegen deze melding. Het zaaknummer voor deze melding is Z2026-00004861.

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