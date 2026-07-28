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Vergunning verleend voor schutting in Boxmeer
Vandaag om 09:32
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk heeft op 21 juli 2026 een omgevingsvergunning verleend voor het plaatsen van een schutting aan de Pieter Brueghelstraat 41 in Boxmeer.
De omgevingsvergunning is verleend voor een bouwactiviteit in het kader van het omgevingsplan. De aanvraag, met zaaknummer Z2026-00004317, heeft betrekking op de locatie aan de Pieter Brueghelstraat in Boxmeer. Het besluit is positief uitgevallen, wat betekent dat de schutting geplaatst mag worden.
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