Hijskraan mag op 6 augustus geplaatst worden in Boxmeer

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een hijskraan op 6 augustus 2026 in Boxmeer. De kraan komt op de parkeervakken bij de Bilderbeekstraat 19 en Elzencollege te staan.

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Het besluit om de hijskraan te plaatsen is op 23 juli 2026 genomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. Dit is vastgelegd onder zaaknummer Z2026-00004642 en de objectvergunning is verleend.

De parkeervakken bij de Bilderbeekstraat en Elzencollege zullen op 6 augustus gebruikt worden voor het plaatsen van de hijskraan. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om tot en met 3 september 2026 bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.