Zorglocatie Cuijk ontvangt melding brandveiligheid

De gemeente Land van Cuijk heeft een melding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van een zorglocatie aan Het Zand 2b in Cuijk. Deze melding is op 6 juli 2026 ingediend.

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Het gaat om een kennisgeving van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Land van Cuijk. De melding betreft het brandveilig gebruiken van een zorglocatie en is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00004481.

De activiteiten die in deze melding zijn genoemd, zijn vergunningsvrij. Dit betekent dat er geen zienswijze of bezwaar kan worden ingediend tegen deze melding. De locatie waar het om gaat, bevindt zich aan Het Zand 2b in Cuijk.