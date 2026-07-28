Verjaardagsfeest in Velp krijgt groen licht van de gemeente

De gemeente Land van Cuijk heeft toestemming gegeven voor een verjaardagsfeest aan de Valkhofscheweg 12 in Velp op 22 augustus 2026. Het besluit is op 21 juli 2026 genomen.

Gevonden voor jou

Het feest, ter gelegenheid van een vijftigste verjaardag, kan doorgaan dankzij de verleende ontheffing. De locatie is Valkhofscheweg 12 in Velp en het betreffende zaaknummer is Z2026-00004643. Hoewel de ontheffing is verleend, kunnen belanghebbenden nog tot 1 september 2026 bezwaar maken.