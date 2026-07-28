Land van Cuijk verkoopt grond voor natuurontwikkeling

De gemeente Land van Cuijk heeft plannen om een perceel van ruim drie hectare te verkopen. Deze verkoop is onderdeel van een ruilovereenkomst voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het perceel ligt in Cuijk en wordt verkocht aan een agrarische ondernemer die grond inbrengt voor natuurrealisatie.

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De verkoop van het perceel in de gemeente Cuijk is onderdeel van een bredere strategie om 400 hectare nieuwe natuur te creëren. Dit gebeurt door het aanleggen van ecologische verbindingszones, bossen en andere groene gebieden tegen 2030. Het verkochte perceel helpt bij de verbetering van de agrarische verkaveling, terwijl de gemeente met de verworven gronden een ecologische verbindingszone en nieuw bos wil realiseren.

Volgens de gemeente is er slechts één serieuze gegadigde voor deze verkoop, waardoor een openbare verkoopprocedure niet nodig is. De ruiling voldoet aan de marktvoorwaarden en is bedoeld om de natuurdoelstellingen van de gemeente te ondersteunen.