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Leegstandvergunning aangevraagd voor pand in Boekel
Vandaag om 09:32
Voor het pand aan de Daniël de Brouwerstraat 25 in Boekel is een leegstandvergunning aangevraagd. Deze aanvraag dateert van 14 juli 2026 en betreft activiteiten waarvoor een vergunning nodig is.
Op Daniël de Brouwerstraat 25 in Boekel is een aanvraag ingediend voor een leegstandvergunning. Deze aanvraag heeft betrekking op activiteiten die niet zonder vergunning uitgevoerd mogen worden.
Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas wanneer de vergunning daadwerkelijk is verleend. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 713926.
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