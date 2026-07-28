Leegstandvergunning aangevraagd voor pand in Boekel

Voor het pand aan de Daniël de Brouwerstraat 25 in Boekel is een leegstandvergunning aangevraagd. Deze aanvraag dateert van 14 juli 2026 en betreft activiteiten waarvoor een vergunning nodig is.

Gevonden voor jou

Op Daniël de Brouwerstraat 25 in Boekel is een aanvraag ingediend voor een leegstandvergunning. Deze aanvraag heeft betrekking op activiteiten die niet zonder vergunning uitgevoerd mogen worden.

Momenteel is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas wanneer de vergunning daadwerkelijk is verleend. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 713926.