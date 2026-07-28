Toepassing van grond gemeld in Heeswijk-Dinther

De gemeente Bernheze heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond op de Hommelsedijk 10 in Heeswijk-Dinther. Deze melding werd op 16 juli 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

Op de locatie aan de Hommelsedijk 10 wil men grond toepassen. Dit betekent dat er grond ergens wordt neergelegd of gebruikt, wat invloed kan hebben op de bodem en het milieu. Daarom moet zo'n activiteit altijd gemeld worden bij de gemeente.

De melding heeft als DSO-kenmerk 2026071602104 en zaaknummer Z/511087. Bezwaar maken tegen deze melding is niet mogelijk.