Nieuwe controleverordening Son en Breugel vastgesteld

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft op 9 juli 2026 de nieuwe controleverordening voor 2026 goedgekeurd. Deze verordening regelt de accountantscontrole van de jaarrekening en andere financiële rapportages van de gemeente. De oude verordening uit 2023 is ingetrokken.

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De nieuwe controleverordening van Son en Breugel treedt in werking op 1 januari 2026. Deze is van toepassing op de accountantscontrole van de jaarrekening van het verslagjaar 2026 en later. De verordening stelt dat de raad een accountant voor een periode van minimaal vier jaar aanwijst. Daarnaast kunnen burgemeester en wethouders de accountant specifieke opdrachten geven, mits de onafhankelijkheid van de accountant gewaarborgd blijft.

De accountantscontrole moet volgens de geldende beroepsregels en protocollen worden uitgevoerd. De accountant heeft toegang tot alle benodigde documenten en locaties binnen de gemeente. De raad krijgt via een controleverklaring en een accountantsverslag inzicht in de rechtmatigheid en betrouwbaarheid van de financiële verantwoording.