Nieuwe verordening doelmatigheid Son en Breugel 2026 van kracht

De gemeente Son en Breugel heeft een nieuwe verordening vastgesteld om de doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en beheer te verbeteren. Deze verordening is op 1 januari 2026 in werking getreden.

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De verordening verplicht het college om regelmatig te onderzoeken hoe efficiënt en effectief publieke middelen worden ingezet. Dit betekent dat ze moeten kijken of het beleid de gewenste resultaten oplevert en of de middelen zo goed mogelijk worden gebruikt. De resultaten van deze onderzoeken worden vastgelegd in rapportages die aan de gemeenteraad worden aangeboden.

Bovendien wordt de oude verordening uit 2004 ingetrokken, zodat er geen verouderde regels naast de nieuwe bestaan. Deze stap moet ervoor zorgen dat de gemeente Son en Breugel haar middelen zorgvuldig en met maximaal effect inzet.