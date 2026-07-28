Strukton Milieutechniek vraagt vergunning aan in Breda

Strukton Milieutechniek B.V. heeft een omgevingsvergunning aangevraagd in Breda voor het verwerken van afvalstoffen. Deze aanvraag is ingediend op 20 juli 2026 en betreft de locatie aan het Steenen Hoofd 61.

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Het bedrijf wil afvalstoffen verwerken die momenteel niet zijn toegestaan en de totale hoeveelheid afvalstoffen die jaarlijks verwerkt wordt, verhogen. De activiteiten omvatten onder meer een opslagbedrijf, transportbedrijf en containerterminal.

De aanvraag valt onder de Omgevingswet en gebruikt een standaard voorbereidingsprocedure. Zodra er een besluit is genomen, wordt er een mogelijkheid geboden om bezwaar te maken. Het zaaknummer van deze aanvraag is Z2026-00019412.