Braderie Heksenwiel in Breda gepland voor september

Er is een evenementenvergunning aangevraagd voor de Braderie Heksenwiel in het winkelcentrum Heksenwiel in Breda. Het evenement staat gepland van 11 september om tien uur 's ochtends tot en met 12 september om vijf uur 's middags.

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De aanvraag voor de braderie is op 6 juli 2026 ingediend en heeft het kenmerk Z2026-005148. Het gaat hierbij om een kennisgeving, wat betekent dat er nog een besluit moet worden genomen over de vergunning.

Belanghebbenden kunnen binnen twee weken hun mening geven over het voorstel. Het is mogelijk om de aanvraag digitaal op te vragen via de website van de gemeente Breda.