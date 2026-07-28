Nieuwe verordening vertrouwenscommissie Breda vastgesteld

De gemeenteraad van Breda heeft op 9 juli 2026 de verordening op de vertrouwenscommissie Breda 2026 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.

Gevonden voor jou

De nieuwe verordening voor de vertrouwenscommissie in Breda is ontworpen om de aanbevelingen voor de benoeming en herbenoeming van de burgemeester te stroomlijnen. De commissie bestaat uit leden van de gemeenteraad en wordt ondersteund door een raadsgriffier en eventueel een raadsadviseur. De gemeentesecretaris kan ook betrokken zijn bij de ondersteuning.