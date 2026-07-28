Nieuwe verordening vertrouwenscommissie Breda vastgesteld
De gemeenteraad van Breda heeft op 9 juli 2026 de verordening op de vertrouwenscommissie Breda 2026 vastgesteld. Deze verordening treedt in werking de dag na bekendmaking.
De nieuwe verordening voor de vertrouwenscommissie in Breda is ontworpen om de aanbevelingen voor de benoeming en herbenoeming van de burgemeester te stroomlijnen. De commissie bestaat uit leden van de gemeenteraad en wordt ondersteund door een raadsgriffier en eventueel een raadsadviseur. De gemeentesecretaris kan ook betrokken zijn bij de ondersteuning.
Vergaderingen van de commissie worden gehouden wanneer nodig, met een oproep die minstens zeven dagen van tevoren wordt verzonden, tenzij dringende omstandigheden een snellere bijeenkomst vereisen. Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen en alle informatie binnen de commissie is strikt vertrouwelijk.
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