Pizza'dam Breda mag afvalwater zonder vetafscheider lozen

De gemeente Breda heeft besloten om Pizza'dam Breda een maatwerkvoorschrift toe te kennen. Hiermee mag het restaurant afvalwater lozen zonder een vetafscheider of slibvangput te gebruiken.

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Het besluit is genomen door burgemeester en wethouders en betreft het lozen van afvalwater afkomstig van niet-industriële voedselbereiding. De locatie in kwestie is Haven 8 in Breda. De aanvraag voor dit maatwerkvoorschrift werd ingediend op 10 juni 2026 en het besluit is verzonden op 24 juli 2026.

Het maatwerkvoorschrift valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en heeft als doel om specifieke regels aan te passen voor de situatie van Pizza'dam Breda. Dit betekent dat het restaurant toestemming heeft gekregen om zonder de gebruikelijke voorzieningen afvalwater te lozen. Wie het niet eens is met dit besluit, kan binnen zes weken bezwaar maken bij de gemeente Breda.