Locatie Voetnoodt vraagt maatwerkoplossing voor steiger

Bij Locatie Voetnoodt in Eindhoven is een aanvraag gedaan voor een maatwerkoplossing voor de bouw van een steiger. De aanvraag werd op 24 april 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor de maatwerkoplossing betreft een steiger rondom een op te richten bouwwerk aan de Bredalaan, Johannes Voetstraat en Gerard Noodtstraat in Eindhoven. Dit verzoek om een aangepaste regeling in plaats van de standaardregels maakt deel uit van de omgevingsvergunningprocedure.

Hoewel de vergunningaanvraag is ingediend, ligt deze nog niet ter inzage en is er op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.