Omgevingsvergunning Nuland aangevraagd voor biotransformer

De gemeente Den Bosch heeft een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het legaliseren van een biotransformer aan de Rijksweg 25 in Nuland. Deze aanvraag werd op 23 juli 2026 ingediend.

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De omgevingsvergunning is ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Den Bosch. Het betreft het legaliseren van een biotransformer, een installatie die biologisch afval omzet in energie. De locatie waar dit moet plaatsvinden is aan de Rijksweg 25 in Nuland.

Het zaaknummer van deze aanvraag is Z/511595. Op dit moment is het nog niet mogelijk om op deze aanvraag te reageren.