Paprikakwekerij Van der Lans plaatst warmtepomp in Made

Paprikakwekerij Van der Lans Made B.V. heeft een melding gedaan voor het plaatsen van een warmtepomp met verdamperunits aan de Steelhovensedijk 21 in Made. De melding is op 23 juli 2026 afgehandeld.

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De paprikakwekerij heeft aangegeven een koelinstallatie te gebruiken die werkt met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak. Dit valt onder milieubelastende activiteiten volgens het Besluit activiteiten leefomgeving. De melding werd oorspronkelijk ingediend op 26 juni 2026.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze melding. De procedure is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00017675. Voor vragen kan contact worden opgenomen via e-mail met vermelding van het zaaknummer.